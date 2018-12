Verhofstadt wil van fake video af

Verhofstadt heeft het al langer aan de stok met Hongarije.

BRUSSEL - De Belgische Europarlementariër en oud-premier Guy Verhofstadt heeft Facebook-directeur Mark Zuckerberg in een brief gevraagd om een video te verwijderen die door de Hongaarse overheid online was gezet. Volgens Verhofstadt bevat het filmpje namelijk ’nepnieuws’.