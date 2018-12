Vastgelopen schip stremt scheepvaart IJssel

Ondanks de inzet van twee sleepboten hebben de bergers de klus niet kunnen klaren. Op dit moment worden twee alternatieve werkwijzen onderzocht, aldus de woordvoerster. „Een duwboot is onderweg vanuit Enkhuizen om de twee sleepboten te helpen. Maar die boot komt pas donderdagochtend aan.”

De tweede optie is het overhevelen van de lading van het schip. „Maar dat is een complexe klus, waarvoor we daglicht nodig hebben.” Welke van de twee aanpakken wordt gekozen is nog niet duidelijk, wel is het duidelijk dat het werk donderdag verder gaat. Achter het vastgelopen schip zitten een paar andere schepen, die daardoor opgehouden worden. Rijkswaterstaat heeft het overige scheepvaart zo goed mogelijk erop proberen te wijzen een alternatieve route te kiezen.