Parkeertarieven vanaf april fors omhoog in Amsterdam

In het Centrum gaan de tarieven naar 7,50 euro per uur, in de ring daaromheen moeten automobilisten 6 euro per uur gaan betalen. Ook in stadsdelen waar minder parkeerdruk wordt ervaren gaan de tarieven omhoog. Met het geld (zo’n 33 miljoen) wil de stad extra investeren in openbaar vervoer, fietsverbindingen en schone lucht, zo vertelde Dijksma.

Wel wordt het voor Amsterdammers mogelijk langer hun bezoek te laten parkeren (40 uur in de maand) tegen gereduceerd tarief (50% korting). Er wordt nog een onderzoek uitgevoerd, op verzoek van een groot deel van de oppositie, om die kortingstarieven te verhogen naar 65%. Ook wordt gekeken naar het gebruiksvriendelijker maken van het aanmelden van bezoek. Tevens wordt gekeken hoe er rond ziekenhuizen gemakkelijker geparkeerd kan worden.

