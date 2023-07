Drie doden door schietpartij in Auckland, uren voor start WK

De schutter was gewapend met een geweer waarmee hij een bouwplaats betrad en om zich heen schoot. Nadat hij de bovenste verdieping van een gebouw had bereikt, vuurde hij meer schoten. Hij verschool zich in een liftschacht waar hij korte tijd later dood werd aangetroffen.

Het Noorse voetbalteam, dat donderdagavond (lokale tijd) tegen Nieuw-Zeeland speelt, verblijft in een hotel op nog geen 500 meter afstand van waar de schietpartij plaatsvond. „We bereiden ons gewoon voor op de wedstrijd van vanavond”, verklaarde het team in de Noorse krant Verdens Gang. Aanvoerster Maren Mjelde zegt dat ze zich gedurende de politieoperatie in de binnenstad „voortdurend veilig hebben gevoeld.” Inwoners van Auckland werden opgeroepen binnen te blijven.

Individu

Premier Hipkins meldt in een persconferentie dat het om een opzichzelfstaand incident in een complex in aanbouw ging en er geen risico is voor de nationale veiligheid. „Dit lijkt te gaan om de acties van een individu”, aldus Hipkins tegen de pers. De politie meldt dat de verdachte een 24-jarige man is die in huisarrest zat na een veroordeling om huiselijk geweld. Hij had een vrijstelling om op de bouwplaats te mogen werken. Over een motief is nog niets bekend, maar van een terreurdaad is volgens de premier geen sprake.

De Nieuw-Zeelandse regering laat donderdag weten in nauw contact te staan met de FIFA. De internationale voetbalorganisatie meldt dat het incident „niets met de voetbaloperaties” te maken had. Alle teams met een accommodatie in Auckland worden door de FIFA extra ondersteund. Ook de Amerikaanse voetbalsters verblijven in een hotel op loopafstand van de schietpartij.

Het Nederlandse team bevindt zich in Tauranga, op zo’n drie uur rijden van Auckland, waar het donderdagochtend trainde. „Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van de schietpartij in Auckland”, meldt de KNVB op Twitter.