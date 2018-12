Meer NS-treinen stranden op hsl

Dat blijkt uit cijfers van ProRail. Vakbond FNV Spoor bevestigt de malaise en slaat alarm door toenemende onrust op de werkvloer. ,,Sommige machinisten durven het snelle spoor niet op, want ze worden onzeker door de vele strandingen. De stress neemt toe. Velen melden zich ziek, omdat hun training niet deugt”, zegt bestuurder Henri Janssen.

FNV Spoor heeft een speciale werkgroep van machinisten, conducteurs en treinmanagers geformeerd, die medio januari met een manifest aan NS komt. ,,Concrete verbeterpunten voor het hsl-werk die uitgevoerd moeten worden, anders stappen we naar de staatssecretaris. Met angst en beven op de bok zitten, is onacceptabel. Ook reizigers worden de dupe”, aldus Janssen.

Nieuwe intercity’s

Het gaat volgens hem vooral om de manier waarop NS met de hsl omgaat. ,,Gebrekkige opleiding, verkeerde treinen en te weinig ondersteuning voor personeel, ondanks dat de spoorinfra ook te wensen overlaat. Dat belemmert een prettige werkomgeving”, meent de bondsman.

NS reageert fel. ,,In 2018 halen we waarschijnlijk de norm op de hsl. Maar zowel de trein als het spoor moeten beter. We hebben nieuwe, speciaal ontworpen snelle intercity’s besteld. Die presteren naar verwachting wel goed. Ze stromen vanaf eind 2021 in. Toch blijven we afhankelijk van noodzakelijke verbeteringen aan de lijn”, aldus een woordvoerster.

Tot 7% van de treinen op de hsl valt nog altijd langere tijd stil. Volgens de nieuwe cijfers wordt driekwart veroorzaakt door de trein zelf. Dat gebeurt gemiddeld 30 tot 40 keer per maand. Met een software-update probeert NS dit probleem van strandingen met vaak forse vertragingen of uitval van ritten op te lossen.

,,Ondanks deze hinder komt dit jaar gemiddeld 82,9% van de reizigers op de hogesnelheidslijn binnen vijf minuten van schematijd aan. NS is samen met ProRail bezig om verbeteringen door te voeren. De infrastructuur is erg complex en kwetsbaar”, stelt de zegsvrouw.

Fyra

De huidige treinen op de hsl zijn hier volgens NS niet voor gemaakt, maar na het Fyra-debacle moest er wat gebeuren om te rijden. Een analyse laat zien dat ongeveer 700 miljoen euro nodig is om de hsl-infra op te pimpen. Daar is in Den Haag voorlopig geen geld voor.

ProRail laat weten samen met NS druk bezig te zijn om de hsl desondanks op een hoger niveau te tillen. ,,Wij met de techniek op het spoor zoals spanningsluizen en bijvoorbeeld met het plaatsen van windschermen, NS met mens en materieel”, aldus gisteravond een woordvoerder.