Lichtgevende worm ontdekt op Texel

Geboren en getogen op Texel en vertrouwd met de natuur, maar dit had ze nog nooit meegemaakt, Angelina Stiehl (41) is een van de vindsters: ,,Tijdens de Nacht van de Nacht liepen we met een grote groep over een schelpenpad bij de Horsmeertjes”, omschrijft ze de memorabele vondst. „We liepen achterin de groep toen we opeens allemaal lichtjes op de grond zagen. Het deed denken aan vuurvliegjes.”

Ook de gids wist niet met welk fenomeen de vogelaars van doen hadden. „Ik heb het zelf nog nooit op Texel gezien”, stelt ook eilandbewoonster Stiehl. „Op het strand zie je dat de zee oplicht, dat zijn lichtgevende algen. Die verwacht je niet op een pad. Het was heel bijzonder.”

De vinders plaatsten een foto van het wormpje op Waarneming.nl. Regenwormexpert Ton van Haaren, werkzaam als administrator op de site, kwam meteen in actie. „Ik heb direct contact gezocht en gevraagd een paar van die beestjes naar me op te sturen”, verklaart de bioloog enthousiast. Eén blik door de microscoop en Van Haaren weet genoeg. „Ik kon ze makkelijk herkennen als Microscolex phosphoreus, oftewel de fosforworm. De naam is toepasselijk want hij geeft licht.”

Vermoedelijk zijn de wormpjes gaan glimmen doordat de voorste wandelaars in de groep trillingen veroorzaakten. Daardoor zag de achterhoede het bijzondere beestje oplichten. „Anders was het ons waarschijnlijk nooit opgevallen”, denkt Stiehl.

Toeval of niet, een zelfde waarneming volgt tien dagen later. Dit maal op een parkeerterrein in Wageningen. „Hoe dat mogelijk is en wat het verband met de waarneming op Texel is, kan ik niet verklaren”, stelt Van Haaren die spreekt over in totaal enkele wormpjes op Nederlandse bodem.

Het glimmende beestje is een soort regenworm en komt oorspronkelijk uit Argentinië. De afgelopen tweehonderd jaar zijn ze langzamerhand verspreid over de rest van de wereld. Zo werd het wormpje al waargenomen in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Hongarije, maar ook in Siberië – waar hij bij min twintig overleeft - en in Japan.

De theorie is dat fosforwormen licht geven als ze in gevaar zijn. „Dan stoten ze lichtgevend slijm af om de predator af te schrikken. Dat werkt op het land wel. In het water overigens niet. Als een worm onder water licht geeft, wordt ie meteen opgevreten.”

De exoot is bijzonder omdat hij niet eerder in ons land is waargenomen. Dat is ook wel logisch, stelt Van Haaren: „Regenwormen in Nederland worden niet heel goed onderzocht. Mede daarom zijn geen rapporten waarin deze soort wordt genoemd”, aldus de opgetogen onderzoeker. „Een soort ontdekken die licht geeft. Hartstikke leuk. Zoiets verwacht je eerder in de diepzee of in exotische landen. Niet op Texel.”