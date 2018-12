Ex bedreigde Humeyra via foto met mogelijk moordwapen

Leerlingen worden ontvangen door een teamleider bij het Rotterdamse Design College, een dag na de moord op Humeyra. Ⓒ ANP

Een week voor haar moord heeft de 16-jarige Rotterdamse scholiere Humeyra een foto van haar ex met twee vuurwapens in zijn hand aan de politie laten zien. Ze deed op dat moment aangifte van bedreiging. Met een van die wapens is zij vermoedelijk doodgeschoten. Dat melden bronnen rondom het politie-onderzoek.