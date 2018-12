Willeke Slingerland: ’Wat gaat er mis?’ Ⓒ Rias Immink

Het onbehagen over het functioneren van onze democratische rechtsstaat is groot. Niet alleen onder ’boze burgers’ in gele hesjes. Corruptie-onderzoekster Willeke Slingerland: ’De achterkamertjespolitiek is totaal doorgeschoten’.