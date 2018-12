Op zijn ’middeleeuws’ hakken op Dom-ornamenten

Koen van Velzen werkt in de buitenlucht aan tufstenen ornamenten voor de renovatie van de Domkerk. Later zal hij ook gaan werken aan onderdelen voor de Domtoren. Ⓒ Thijs Rooimans

Achterveld - De kou? Ach, die went wel. De mannen van beeldhouwerij Koen van Velzen in Achterveld zijn begonnen met het maken van 29 tufstenen, bloemachtige ornamenten voor de Domkerk in Utrecht. Dit gebeurt nog op de middeleeuwse manier.