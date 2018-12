Voetbalclub Twijzel hoort vonnis over dug-out

Ⓒ ANJO DE HAAN

LEEUWARDEN - Voetbalclub SC Twijzel hoort donderdag of de rechtbank in Leeuwarden een boete oplegt voor het fatale ongeval met een dug-out in 2014. Een 10-jarig meisje kwam om het leven toen de dug-out instortte omdat er kinderen op het dak zaten.