Drones leggen vliegverkeer Londen-Gatwick lam

Donderdagochtend rond 03.00 plaatselijke tijd gaf de luchtverkeersleiding het luchtruim weer vrij. Drie kwartier later werd het opnieuw gesloten, omdat er nieuwe meldingen over drones waren binnengekomen. Volgens de website Flightradar24 werden alleen al in het eerste deel van de nacht meer dan vijftig vluchten omgeleid. Ze moesten uitwijken naar luchthavens in heel Groot-Brittannië, maar ook naar Amsterdam, Parijs en Bordeaux.

Gatwick, op 50 kilometer van Londen, is met 45 miljoen passagiers per jaar na Heathrow het drukste vliegveld van Groot-Brittannië. De luchthaven waarschuwt dat het vliegverkeer ook donderdag overdag nog hinder zal ondervinden en adviseert passagiers hun vluchtstatus te controleren.