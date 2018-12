’Kamphuis leeft en koos wellicht voor anonimiteit’

Ⓒ DENNIS VAN ZUIJLEKOM

DEN HAAG - Vrienden en collega’s van Arjen Kamphuis houden er rekening mee dat de cyberexpert nog leeft en zelf in de anonimiteit vertrokken is. „We houden er rekening mee dat Arjen in een mentale noodtoestand zou kunnen zijn geraakt”, zegt Ancilla van de Leest tegen het AD. Ze voert sinds de verdwijning van Kamphuis het woord namens familie en vrienden. „Zijn stressvolle leven, in combinatie met hoogintelligentie en wekenlang in je eentje zitten zou daartoe kunnen leiden.”