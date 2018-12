’Uitlaatgas kost samenleving duizenden euro’s’

Door luchtvervuiling kunnen mensen namelijk ziek worden of vroegtijdig overlijden, aldus de organisatie. Dit leidt tot zorgkosten en verlies van gezonde levensjaren. De vervuiling die alle in Nederland rondrijdende auto’s samen produceren, kost volgens Milieudefensie in totaal ongeveer 50 miljard vanwege de veroorzaakte gezondheidsschade.

„Het is verschrikkelijk dat zoveel mensen ziek worden of overlijden door giftige uitlaatgassen. Iedereen kan er ziek door worden, of je nu automobilist bent of niet. En iedereen betaalt mee aan de zorgkosten veroorzaakt door de vervuiling”, zegt Anne Knol, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie.

’Duurzaam vervoer nodig’

Volgens Milieudefensie is dit een maatschappelijk probleem waar de overheid te weinig oog voor heeft. „De overheid investeert vooral in meer auto’s en wegen, terwijl we duurzaam vervoer nodig hebben dat beschikbaar is voor iedereen.”