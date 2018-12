Fiscus doet aangifte tegen acht Belastingambtenaren

Slechts één van de ’criminele ambtenaren’ werd veroordeeld. En wel tot een taakstraf. Bij vijf anderen was er onvoldoende bewijs om tot vervolging over te gaan, of werd de zaak tuchtrechtelijk afgedaan. Tegen twee ambtenaren loopt er momenteel nog een onderzoek bij het Openbaar Ministerie.

Dit blijkt uit aanvullende gegevens van de fiscus over de afgelopen drie jaar, opgevraagd door De Telegraaf naar aanleiding van onze eerdere publicaties over Belastingambtenaren die afgelopen jaren waren betrapt op het doen van valse belastingaangiften. Vijfendertig Belastingambtenaren bleken hun eigen dienst te hebben opgelicht, onder meer door zwart geld te verzwijgen of verzonnen aftrekposten op te voeren. Vijftien kregen hiervoor strafontslag.