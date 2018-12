Schoten gelost op woning in Rotterdam

Ⓒ Media TV

Rotterdam - Een huis aan de Egelantierstraat in Rotterdam-Zuid is door een of meerdere daders beschoten. De woning werd woensdagavond even voor middernacht uur onder vuur genomen. Er zou volgens buurtbewoners een moeder met haar drie zonen wonen. De gewaarschuwde politie ontdekte meerdere kogelinslagen in de gevel.