Grote brand op industrieterrein Zoetermeer

ZOETERMEER - Op een industrieterrein in Zoetermeer is een grote brand uitgebroken. De brand begon in een pand van een papier-, ijzer- en metaalhandel aan de Industrieweg en is overgeslagen naar een groot opslagbedrijf. Dat pand staat inmiddels voor twee derde in lichterlaaie. De brandweer is met groot materieel aanwezig om het vuur te bestrijden.