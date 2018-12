Indonesische bouwvakkers stuiten op massagraf

Ⓒ AFP

KAJHU - Bouwvakkers die in de Indonesische provincie Atjeh aan het werk waren bij een woningbouwproject kregen de schrik van hun leven toen zij bij graafwerkzaamheden op 45 lichamen stuitten. Waarschijnlijk gaat het om een massagraf met lichamen van slachtoffers van de tsunami die het land in 2004 trof. Dat schrijft The Jakarta Post.