Slechts klein deel bewoners meldt ondermijnende criminaliteit

Tot het melden van de verkoop van harddrugs is 30% van de respondenten bereid. En 42% geeft illegale prostitutie door. Opvallend is dat de intentie die respondenten uitspreken om vormen van ondermijnende criminaliteit in hun buurt te melden, beduidend hoger ligt. Tussen de 63% en 79% zegt dat ze hiervan melding zouden maken als dit in hun buurt zou voorkomen.

Belang van meldingsbereidheid

Ondermijning wordt gevormd op het grensvlak van boven- en onderwereld. De criminele industrie maakt namelijk veel gebruik van legale diensten uit de bovenwereld zoals transport, logistiek, financiën en kwetsbare bedrijven.

Afgelopen najaar kende Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 24,5 miljoen euro toe voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Brabant en Zeeland.

Samenwerking betrokken partijen

Voor een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit staat volgens de Taskforce Brabant Zeeland niet alleen de overheid aan de lat, maar dienen publieke- en private partijen samen te werken én is hulp van burgers nodig. Zij zijn belangrijke ’oren en ogen’ in de samenleving. Het is van belang dat zij signalen van ondermijnende criminaliteit melden bij een instantie, zoals de politie of Meld Misdaad Anoniem.