Moord toeristes Marokko was terreur

De 24-jarige Louisa Vesterager Jespersen uit Denemarken en de 28-jarige Maren Ueland uit Noorwegen werden dood gevonden aan de voet van de 4.167 meter hoge berg Toubkal.

Inmiddels zijn vier verdachten gearresteerd. Het stel werd al gevolgd omdat ze geradicaliseerd warebn.

Volgens justitie in Marokko zou de Deense studente de keel zijn doorgesneden en de Noorse onthoofd. De terroristen verrastten de vrouwen in hun slaap.

De moeder van Louisalaat, Helle Jespersen, in Deense media weten ’helemaal kapot’ te zijn. „Louisa was altijd een blij en positief meisje”.

Louisa Vesterager Jesperse Ⓒ FB

Meerdere media melden dat op social media een video circuleert van de brote moord. In tweets wordt gezegd dat het om een wraakactie gaat voor eem recent bombardement in Syrië.

De premier van Denemarken noemt de moorden een ’barbaarse daad’. De aanslag is nog niet opgeëist door IS. Wel is een ID-kaart aangetroffen bij de omgebrachte vrouwen, wat duidt op terrorisme.

