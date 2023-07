Treinen hsl flink op de rem door constructiefouten viaduct Rijpwetering

Dat heeft spoorbeheerder ProRail besloten. „Veiligheid staat voorop en daarom hebben we deze maatregel genomen”, zegt woordvoerder Aldert Baas. „Onze verwachting is nu dat de snelheid pas in 2025 weer opgehoogd kan worden naar 300 kilometer per uur. In de dienstregeling zullen wij en NS rekening moeten houden met deze snelheidsbeperking. Verwacht wordt dat we de snelheid met bepaalde aanpassingen dit jaar nog wel naar 160 kilometer per uur kunnen ophogen.”

De snelheidsbeperking komt door meerdere problemen. Baas: „Zo is de constructie en zijn de lassen niet sterk genoeg bij het viaduct in Zuid-Holland, waardoor bijvoorbeeld scheurtjes in het laswerk zijn ontstaan. Er is bij de bouw een verkeerde berekening gemaakt. Ook is de ondergrond van het viaduct gaan bewegen. Sinds de aanleg van de hsl – in 2009 – is het spoor acht centimeter horizontaal verplaatst. Deze verplaatsing is sinds de aanleg actief gemonitord, maar gaf nog geen aanleiding tot actie.”

Volgens ProRail is onder meer de constructie van het viaduct bij Rijpwetering niet sterk genoeg. Ⓒ ANP/HH

’Onderzoek andere viaducten’

„In oktober 2022 werd duidelijk dat we niet langer met 300 kilometer per uur over het viaduct konden rijden. Daarop is besloten de snelheid te verlagen naar 80 kilometer per uur en aanvullende onderzoeken naar de staat van het viaduct te starten. Daarbij zijn de hiervoor genoemde oorzaken geconstateerd. In de buurt van Rijpwetering zijn nog negen andere viaducten op dezelfde wijze aangelegd. Deze worden nu ook onderzocht. Op deze viaducten mag vooralsnog 160 kilometer per uur worden gereden”, aldus de zegsman.

Onderzoek naar de oplossing van dit probleem is lastig, stelt ProRail. „De vraag is bijvoorbeeld of de palen die in de grond zitten, de kracht op het viaduct aankunnen als er een trein op hoge snelheid overheen rijdt”, stelt Baas. „Dat moet worden berekend met simulatieprogramma’s, want we kunnen niet in de grond kijken. Dit moet vanwege de veiligheid natuurlijk heel nauwkeurig gebeuren en dat kost veel tijd. We verwachten in de loop van dit jaar de snelheid weer te kunnen verhogen. Voor het rijden met 300 kilometer per uur zijn eerst ingrijpende herstelwerkzaamheden nodig. Daarvoor is meer tijd nodig en we verwachten dat dit op zijn vroegst in 2025 mogelijk is.”