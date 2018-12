Politie zoekt opnieuw naar Sabrina Oosterbeek

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte donderdag melding van de zoekactie tijdens een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen W., die sinds juni 2017 in voorarrest zit. Details over de actie wil het OM niet verstrekken.

De rechtbank hoopt de zaak in juni volgend jaar inhoudelijk te kunnen behandelen. W. zal op afzienbare termijn voor gedragskundige observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. In maart vindt nog een pro-formazitting plaats.

Eerdere zoektochten naar stoffelijke resten van Oosterbeek (30) hebben geen resultaat gehad. W. heeft tot dusver geen verklaringen van betekenis afgelegd. Hij was donderdag niet op de zitting aanwezig. De drie vrouwen waren verslaafd en actief in de prostitutie.

