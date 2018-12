Bewoners duiken onder na schietpartij

De slachtoffers van het beschoten huis in Rotterdam-Feijenoord zijn verbijsterd. „We zijn juist ok met iedereen”, vertelt een van de zoons. In de nacht van zondag op maandag was er ook al een poging tot inbraak in het huis. De slachtoffers verbleven de nacht van woensdag op donderdag op een ander adres. Donderdagochtend pakken ze hun spullen om voor langere tijd ergens onder te duiken. De moeder is in shock.