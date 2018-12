Haagse marktkooplui delen uit aan voedselbank

Alle ondernemers van de Haagse Markt vinden het belangrijk om iets te doen voor een ander tijdens de kerstdagen. Samen met Ap’s Services en de Rabobank pakken zij maandag uit met een zogeheten ’Kerst-Vers pakket’ vol groente, fruit en een halalkip van een kilo, die cliënten van de voedselbank met een speciaal ticket kunnen afhalen.

Ook de klanten van de markt worden niet vergeten. Er is een bingo op het Hoflandplein. ,,Met prijzen van een wasmachine tot een muts”, vertelt Appie el Massaoudi van leerwerkbedrijf Ap’s Services.

Sinterklaas

Wethouders Rachid Guernaoui en Bert van Alphen laten de ballen rollen bij de bingo, raadsleden pakken de voedselpakketten in. De ondernemers waren geïnspireerd geraakt door het grote succes van de actie Sintvoorieder1.

„Een initiatief als dit zorgt gewoon voor saamhorigheid.” Leerlingen van Praktijkschool De Einder helpen ook mee en delen de gratis bingolootjes uit aan marktbezoekers. „Wij leven in een van de armste postcodegebieden van Nederland. Daarom doen we dit”, zegt El Massaoudi. Wim van Leeuwen van de Haagse Markt vult aan: „Niet-opgehaalde pakketten geven we aan vaste klanten die het minder breed hebben.”