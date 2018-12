Man zit 17 jaar onterecht vast nadat dubbelganger vrouw berooft

Hoewel Richard Jones een alibi had én er geen fysiek bewijs was dat hij zich schuldig had gemaakt aan het misdrijf, wezen twee getuigen de man aan als de dader.

Ontdekking

In de gevangenis merkte een andere gevangene op dat Jones sterk op crimineel Rick Amos leek. Jones ging er achteraan en kon er voor zorgen dat Amos werd opgespoord. Zo kon Jones vechten voor zijn vrijheid.

Richard Jones krijgt nu dus een schadevergoeding en is zijn strafblad kwijt. Openbaar aanklager Steve Howe zegt tegen The Kansas City Star: „De dubbelgangerzaak is een van de meest bizarre scenario’s die ik heb gezien in mijn carrière van 27 jaar.”