Man duikt Waal in om ontsnapte papegaai

Voor hulpverleners was het onduidelijk waar de man zich bevond. Dat kwam volgens Omroep Gelderland omdat hij nadat hij de Waal in ging, niet meer werd gezien. De brandweer met duikers kwamen daarom ter plaatse.

Later bleek dat de zwemmer verderop zelf het water terug was gekomen. Hij keerde lopend terug naar zijn verblijf Camping De Grote Altena. Het lot van de papegaai blijft in het ongewisse.