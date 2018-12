Driftige stier moet het land uit

Het dier kwam vorig jaar uit Polen over om op de Veluwe voor nageslacht te zorgen. Nu de stier intimiderend gedrag richting mensen vertoont, moet hij weg. „Veiligheid voor alles”, zegt Jan Wolleswinkel, voorzitter van de Stichting Wisent, tegen De Stentor. Daarom is de Europese bizon momenteel op weg naar Spanje. Hij zal daar verder leven in een gebied waar geen bezoekers komen.

Door het gedrag van de stier, werden er sinds september geen excursies meer gegeven in het natuurgebied. Ook werd het dier extra in de gaten gehouden wegens zijn onrust. „Begin september is de stier op één van de medewerkers afgerend die op dat moment in de auto zat”, licht Wolleswinkel toe.

De stier heeft zich daarna nog een aantal keren ’misdragen’, zo hield het volgens de stichting onvoldoende afstand tot beheerders die het terrein opkwamen. De andere vijf wisenten vertonen volgens hen dit gedrag niet. „Natuurlijk blijven het wilde dieren en zit er altijd iets onvoorspelbaars in. Juist vanwege de insteek van dit project, waarbij het publiek met excirsies de kudde van afstand kan bekijken, zijn we op zoek gegaan naar een oplossing.”

’Zijn werk gedaan’

De 3-jarige Poolse stier werd vorig jaar, samen met een koe, uit Polen overgebracht. Het dier kwam als vervanger van de wisent die in 2016 plotseling overleed, zo meldt de Stichting Wisent. „Hopelijk heeft de stier zijn werk gedaan en kunnen we komend seizoen nog nageslacht verwachten”, besluit Wolleswinkel.