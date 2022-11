Trump doet in 2024 ’zeer, zeer waarschijnlijk’ opnieuw gooi naar Witte Huis

Buitenland

Biden in speech: niet normaal dat meningsverschillen worden opgelost met een hamer

De democratie staat op het spel deze midterms. En het niet accepteren van verkiezingsuitslagen is een „weg naar chaos.” Daarvoor waarschuwde president Biden krap een week voor de verkiezingen waarin onder meer een deel van het congres en een aantal gouverneurs wordt gekozen. Biden deed dat in een to...