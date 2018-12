Bekir E. mishandelde eerder ex-vriendinnen

Dit blijkt uit een rapport van Reclassering Nederland, dat in augustus over E. werd opgesteld in verband met een rechtszaak over de mishandeling en bedreigingen van Humeyra.

E. moest in augustus van dit jaar voor de politierechter verschijnen omdat hij verdacht werd van het mishandelen en bedreigen van Humeyra en haar oudere zus, zo blijkt uit de uitspraak die donderdag is verschenen.

In het vonnis van de politierechter van 16 augustus, dat donderdag is gepubliceerd, staat dat E. al eerder werd veroordeeld voor agressie en bedreigingen. Daarom kwam hij er niet vanaf met een werkstraf maar kreeg hij zes weken celstraf opgelegd.

Daarnaast kreeg hij een contactverbod van twee jaar opgelegd en moest hij een geldboete van 750 euro betalen aan Humeyra. Bekir ging hiertegen in beroep.

Het meisje werd dinsdag doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De verdachte werd kort daarna in de buurt aangehouden.