Voor vijfde dag op rij minder coronapatiënten in ziekenhuizen, ook steeds minder besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 29.255 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4179 nieuwe besmettingen per dag. Dit gemiddelde daalt al weken.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met negentien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Vrijdag werden er twaalf overlijdens geregistreerd.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag voor de vijfde dag op rij gedaald, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal worden er momenteel 1731 coronapatiënten in ziekenhuizen behandeld, 91 minder dan vrijdag.

Net zoals vrijdag zijn er 24 nieuwe patiënten met Covid-19 op de intensive care opgenomen. Het totaal aantal patiënten op de ic staat op 602 patiënten, 6 minder dan een dag eerder. Er zijn dus meer patiënten ontslagen, of overleden, dan dat er werden opgenomen. „De Covid-bezetting op de ic blijft dagelijks afnemen, maar is nog steeds hoog”, meldt het LCPS in een toelichting.

Ook op de verpleegafdelingen is de leegloop hoger dan de instroom. Er werden in het afgelopen etmaal 139 mensen opgenomen, maar er liggen 85 minder mensen op de verpleegafdelingen dan een dag eerder. Het totaal staat op 1129. „De instroom en bezetting in de ziekenhuizen blijven dalen. Volgens onze prognoses houdt deze daling de komende tijd aan”, aldus het Coördinatiecentrum.

Vanwege de drukte zijn er afgelopen etmaal elf coronapatiënten, onder wie vier ic-patiënten, overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land.