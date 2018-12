Kerk verspreidt flyers tegen ’commerciële’ kerstmusical

De kerstmusical van komend weekend in het centrum van het Veluwse dorp steekt de geboorte van Jezus in een modern jasje. Maar volgens de streng gereformeerde dominee Schot, in wiens kringen het niet gebruikelijk is de voornaam te noemen, is het evenement „te commercieel.”

De kerk verspreidt daarom flyers om gelovigen te waarschuwen voor de musical. ’Hoezo kerstspektakel in Nunspeet?’, leest de voorkant. De kerstmusical doet volgens de dominee afbreuk aan de boodschap uit de Bijbel. „Daar is van romantiek en commercie niets terug te vinden.”

Ook kerstbomen en kerstmarkten moeten het in de flyer ontgelden. „Ons inziens heeft dat niets met kerst te maken”, zegt de geestelijke tegen Omroep Gelderland.

Respectloos

Sander Klugt, organisator van de „sfeervolle” musical, is niet te spreken over het oordeel van de kerk. „Dominee, het respect dat ik voor u had ligt op de grond. U heeft het zelf laten vallen en ik raap het niet voor u op”, schrijft hij op Facebook.

Kaarten voor het optreden kosten 8,50 euro per stuk.