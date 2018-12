2018 is het op één na warmste jaar

Met deze temperatuur is 2018 het vijfde zeer warme jaar op rij. Acht van de tien warmste jaren zijn van deze eeuw, de overige twee uit de jaren negentig. In de jaren dertig was een jaargemiddelde van 8,9 graden nog normaal. Dat is dus een opwarming van 1,6 graden in de afgelopen negen decennia.

Volgens de KNMI-klimaatscenario's is een jaargemiddelde temperatuur van 11,4 in 2030 iets warmer dan normaal. Rond 2050 is het de gewoonste zaak van de wereld, stelt het KNMI.