LIVE | Britten woedend om strict reisbeleid Frankrijk

14.01 - Britten woedend om reisbeleid Frankrijk

De Britse regering heeft de woede van vakantiegangers en de reisbranche over zich afgeroepen door de quarantaineregels voor Frankrijk te handhaven. De regel dat Britten na een reis tien dagen in thuisquarantaine moeten vervalt maandag voor veel populaire vakantiebestemmingen, maar op het laatste moment is besloten dat Frankrijk daar niet onder valt.

Dat besluit heeft te maken met zorgen over de verspreiding van de zogeheten Beta-variant van het coronavirus in Frankrijk. Die variant is het voor eerst ontdekt in Zuid-Afrika en komt in het Verenigd Koninkrijk nauwelijks voor. De BBC schrijft dat wordt gevreesd dat vaccins minder goed werken tegen die mutant.

De Britse regering heeft vanwege de coronacrisis een 'verkeerslichtsysteem' in het leven geroepen met drie kleurcodes voor landen: groen, amber en rood. Volledig gevaccineerde Britten hoeven na een reis naar een land dat amber (een soort oranje/geel) kleurt vanaf maandag niet meer in thuisquarantaine.

Frankrijk blijft op 'amber' staan, maar valt als enige land toch buiten die versoepeling. Het gaat om een soort compromis omdat het ministers volgens een bron van de krant The Guardian te ver ging om Frankrijk op de 'rode lijst' met risicolanden te zetten. Dan was het reisverkeer vergaand aan banden gelegd en dat had serieuze politieke en diplomatieke consequenties kunnen hebben.

Vakantiegangers doen in Britse media hun beklag over de plotselinge beleidswijziging en ook de reisbranche is niet te spreken over de uitzonderingspositie voor het onder toeristen populaire Frankrijk. Topman Johan Lundgren van easyJet klaagde dat de regering „het tapijt vandaan trekt” onder Britten die op vakantie zijn in Frankrijk of al een reis hadden geboekt.

Lundgren zei dat het verkeerslichtsysteem weinig voorstelt als de regering steeds aan het improviseren slaat. Hij zei dat zo „verwarring en onzekerheid” ontstaat. Bestuurder Willie Walsh van brancheorganisatie IATA van de luchtvaartsector verweet de regering „de eigen reissector de vernieling in te helpen, evenals de duizenden banen die ervan afhankelijk zijn.”

De onrust illustreert dat ook landen met een hoge vaccinatiegraad worstelen met het reisbeleid voor hun burgers in het vakantieseizoen. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid zei dat altijd duidelijk is geweest dat de overheid bereid is snel in te grijpen aan de grens om „de successen te beschermen die we hebben geboekt met ons succesvolle vaccinatiebeleid.”

De Britse regering beslist formeel alleen over de regels waar reizigers in Engeland aan moeten voldoen, omdat autonome regio's zelf zeggenschap hebben over hun reisbeleid. Schotland en Noord-Ierland hebben volgens Sky News nog niet gezegd of ze de uitzonderingspositie voor Frankrijk ook zullen overnemen.

09.24 - Ook in verpleeghuizen begint aantal coronagevallen toe te nemen

De nieuwe golf coronagevallen treft vooral jongeren, maar het virus begint langzaam maar zeker ook door te dringen in de verpleeghuizen. Het aantal positieve tests onder de ouderen daar stijgt, ook al is het voorlopig nog beperkt. De bewoners lopen het meeste risico bij een besmetting en waren daarom begin dit jaar als een van de eerste groepen aan de beurt om te worden gevaccineerd.

De uitschieter was afgelopen woensdag. Toen testten 25 bewoners van verpleeghuizen positief. Dat is het hoogste aantal sinds 5 mei, dus ruim twee maanden geleden. Dat cijfer is niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnen kunnen komen, dus het aantal kan nog oplopen. In de afgelopen week zijn 61 bewoners positief getest, gemiddeld bijna negen per dag en dat is het hoogste niveau sinds eind mei.

Ook het aantal verpleeghuislocaties dat met het coronavirus te maken krijgt, neemt toe. Zeker 36 locaties hadden in de laatste vier weken minstens één positieve test onder de bewoners, het hoogste aantal in bijna een maand. In de vier weken tot aan afgelopen maandag waren er 24 locaties met een recente positieve test. Vergeleken met de piek zijn het allemaal nog kleine aantallen. Begin januari kampten 850 tot 900 locaties met een recente positieve test, wat neerkomt op ruim een derde van alle verpleeghuizen in Nederland.

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, herkent de stijging. „De besmettingen nemen licht toe maar zijn op het totaal aantal bewoners nog beperkt”, zegt directeur Nanda Hauet. De toename is volgens haar te verwachten. „Een verpleeghuis maakt onderdeel uit van de samenleving. Als het aantal gevallen in de samenleving omhoog gaat, dan geldt dit ook voor de besmettingen in het verpleeghuis.” Veel bewoners zijn gevaccineerd tegen het coronavirus en ook een deel van de medewerkers. „Maar dat geldt bijvoorbeeld nog niet voor alle bezoekers of voor bijvoorbeeld jonge vakantiekrachten”, aldus Hauet.

De coronavaccins kunnen niet elke besmetting voorkomen. Maar de gevaccineerde bewoners die nu positief testen, komen volgens Hauet minder ziek over dan voor de vaccinaties.

Het aantal sterfgevallen onder de bewoners blijft voorlopig nog laag. In de afgelopen maand zijn slechts zes sterfgevallen geregistreerd en de laatste daarvan was ruim een week geleden. Rond de jaarwisseling stierven meer dan vijftig bewoners per dag en in de eerst golf waren er dagen waarop meer dan tachtig verpleeghuisbewoners stierven.

09.10 - WHO: Nederlanders, wees voorzichtig op vakantie

Een topadviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept Nederlanders op voorzichtig te zijn als ze met vakantie gaan. Catherine Smallwood zegt in een interview met het AD dat landen waar al veel mensen zijn gevaccineerd, zoals Nederland, een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. „Die landen mogen niet de bron van de verspreiding van de ziekte te worden.”

WHO-functionaris Smallwood vertelt de krant dat Nederlanders „natuurlijk” op vakantie kunnen, maar vraagt mensen wel om vanwege de coronapandemie na te denken over de risico’s. „Als je twintig uur in een overvolle bus moet, is dat risico veel groter, dan wanneer je met je eigen auto reist.”

Ook doen toeristen er volgens de ’senior emergency officer’ van de Europese tak van de WHO goed aan te kijken naar hun omgeving: „Is die nauw en besloten, of is er wél voldoende ventilatie? Ga je wandelen in de bergen of ga je naar een groot muziekfestival met veel mensen?”

Smallwood benadrukt tegenover het AD dat er voor mensen die niet volledig zijn gevaccineerd nog steeds „aanzienlijke risico’s” kleven aan reizen. Het risico is lager voor mensen die wel volledig zijn gevaccineerd. „Hoe graag we het ook zouden willen, het virus is niet verdwenen. Er is nog steeds erg veel virus in de Europese regio en de trends zien er echt niet goed uit.”

De topfunctionaris legt uit dat de Delta-variant van het virus zich snel verspreidt in de hele Europese regio „Die variant is dominant geworden in veel landen in Europa, inclusief Nederland.” Smallwood zegt in de krant dat de grootste gevolgen te zien zullen zijn in landen met een lage vaccinatiegraad. „Daar maken we ons echt zorgen over.”

08.10 - Overheid hield rekening met vrijlaten gedetineerden door corona

De Nederlandse overheid hield er aan het begin van de coronapandemie in maart 2020 rekening mee dat gevangenen vrijgelaten moesten worden. Ook onrust en sterfgevallen in de gevangenissen maakten deel uit van de coronanoodscenario’s, meldt de NOS die documenten opvroeg bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De dienst kocht 1500 extra enkelbanden om toezicht te houden op gedetineerden, voor het geval zij door corona noodgedwongen naar huis gestuurd moesten worden. „In de berekening wordt als fictief uitgangspunt genomen dat 80 procent van de straf uitgezeten moet zijn”, staat in een van de stukken.

Uiteindelijk hoefden 175 gevangenen die hun straf bijna hadden uitgezeten en al een groot deel van de tijd buiten de inrichting verbleven, niet meer terug naar hun cel. Om te voorkomen dat zij het virus meebrachten, kregen zij langer verlof met een enkelband. Het was niet nodig andere gedetineerden eerder vrij te laten.

De helft van de enkelbanden wordt nu alsnog gebruikt, de andere helft ligt op de plank. DJI probeert de overgebleven banden weer te verkopen. Zo hoopt de organisatie een deel van de gemaakte kosten (in totaal zo’n anderhalf miljoen euro) terug te verdienen.

07.02 - Bedevaart naar Mekka van start, alleen voor gevaccineerden

In Saudi-Arabië begint zaterdag de traditionele moslimbedevaart naar Mekka, de hadj. Vanwege de coronacrisis mogen dit jaar 60.000 mensen meedoen aan de pelgrimstocht, op voorwaarde dat ze zijn gevaccineerd tegen het virus. Alleen Saudische staatsburgers en moslims die in Saudi-Arabië wonen en tussen de 18 en 65 jaar oud zijn, mogen meedoen.

De hadj, die dit jaar loopt tot en met 22 juli, is verplicht voor elke gezonde moslim die zich de tocht kan veroorloven. Vorig jaar werden slechts 10.000 bedevaartgangers toegelaten, alleen uit Saudi-Arabië. In 2019 trokken nog 2,5 miljoen gelovigen naar Mekka. Van hen kwamen er 1,8 miljoen uit het buitenland.

