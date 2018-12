SC Twijzel vrijgesproken voor dug-outdrama

Op 21 mei 2014 stortte een stenen dug-out met betonnen dak in tijdens een korfbaltoernooi op het voetbalveld van SC Twijzel. Het meisje werd geraakt door de dakplaat. De kinderen zaten op de dug-out te kijken naar de wedstrijden waar bijna duizend basisscholieren aan meededen. De dug-out was in 2013 beschadigd geraakt door een storm. Volgens de vereniging, die het onderhoud verzorgde, was het coachhokje daardoor niet onveilig geworden.

De dug-out was in oktober 2013 beschadigd geraakt door een storm. Een tak veroorzaakte een scheur in de zijmuur, wat ten koste ging van de draagkracht. SC Twijzel verzorgde het onderhoud van de dug-out.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een geldboete van 10.000 euro geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie was er sprake van aanmerkelijke onachtzaamheid en nalatigheid.

De rechtbank ziet dit anders. Het bestuur van SC Twijzel was voorafgaand aan het ongeval niet op de hoogte van de verslechtering en het instortingsgevaar, oordeelt de rechter. Na de storm had de club een inspectie gedaan. Daarbij hadden enkele leden gehangen aan de dakplaat, die niet bewoog. Het bestuur stelde daarop vast dat de dug-out veilig was.

Bij het komen tot een oordeel heeft de rechter SC Twijzel niet beoordeeld als professionele partij, maar als een groep vrijwilligers zonder specifieke juridische of bouwkundige kennis. Er rustte op de vereniging geen bijzondere zorgplicht, aldus de rechter. Verdere periodieke inspectie was niet verplicht.

Als eigenaar van het voetbalveld en de dug-outs is de Gemeente Achtkarspelen volgens de rechter civielrechtelijk aansprakelijk voor de schade. De gemeente heeft dit reeds erkend en gaat de schade vergoeden.