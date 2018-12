’2018 jaar van de opstand, komt volgend jaar revolutie?’

Amsterdam - Het was het jaar van de Gele Hesjes, van de historische ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-Un en natuurlijk het jaar van de Brexit, de dividendbelasting en het was het eerste volle jaar van het kabinet Rutte-3. Bovendien markeerde 2018 tien jaar na de val van Lehman Brothers en het begin van de crisis. In deze laatste podcast van het jaar analyseert Wierd Duk deze week samen met financieel geograaf Ewald Engelen het jaar 2018 en wordt er vooruit gekeken naar het komende jaar: gaat de opstand die ontstond in bijvoorbeeld Frankrijk zich ontwikkelen tot een revolutie?