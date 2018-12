Activisten Oostvaardersplassen uitgezet door vliegtuigje

Sinds de veelbesproken start eerder deze maand van het afschot van circa 1830 edelherten, is een deel van de Oostvaardersplassen verboden terrein. Zo zijn wandelgebied De Driehoek en een deel van het Kotterbos gesloten. De natuurterreinen zijn namelijk niet veilig vanwege de schietende jagers.

Maar sommige dierenactivisten trekken zich weinig van dat gebiedsverbod aan. Reden voor Staatsbosbeheer om samen met een speciaal team van Defensie een klein, onbemand vliegtuig in te zetten om het gebied in de gaten te houden, schrijft Omroep Flevoland.

Het vliegtuigje van anderhalve meter lang is geavanceerder dan een drone en kan ruim drie uur in de lucht blijven vliegen. Het toestel zou hoog genoeg kunnen vliegen om geen overlast te veroorzaken voor de dieren. Defensie deed dat in opdracht van de politie.

„Als de boswachters herten gaan afschieten, ontstaan er onveilige situaties. Dus wij hebben doorgegeven waar de demonstranten zich begaven”, vertelt wachtmeester Frank aan de omroep. Hij hield de plassen een week lang in de gaten, ook voor de veiligheid van de boswachters zélf. De beelden werden doorgespeeld naar de politie. De demonstranten zijn door Staatsbosbeheer het gebied uitgezet.

De vliegactiviteiten boven het gebied zijn volgens Defensie inmiddels gestaakt tot nader order. Eerder saboteerden dierenactivisten verschillende toegangshekken door de sloten met lijm vol te spuiten. Staatsbosbeheer deed daarvan aangifte.

