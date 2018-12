Blok: vertrek VS mogelijk zeer ingrijpend

Zijn ministerie is „zeer beknopt” op ambtelijk niveau op de hoogte gebracht van het Amerikaanse besluit. Er wordt met bondgenoten overlegd over de gevolgen van de beslissing die de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter naar buiten bracht.

Volgens Blok heeft de stap van Washington geen gevolgen voor de inzet van Nederlandse F-16’s tegen terreurgroep IS in Oost-Syrië en Irak. Die bijdrage stopt eind deze maand. De consequenties voor de Nederlandse militairen in Irak is nog niet in te schatten.

Trump stelt dat de terugtrekking kan beginnen omdat IS is verslagen. Maar minister Ank Bijleveld (Defensie) benadrukte in de Kamer dat de terreurgroep nog niet is overwonnen. „IS kan zo weer naar boven komen.” Er zijn volgens haar nog enkele duizenden IS-strijders in Syrië en Irak.

In de Tweede Kamer leven „grote zorgen” over het besluit van Trump. Kamerleden vrezen dat het geweld gaat oplaaien. De partijen vinden dat Turkije heel duidelijk moet worden gemaakt dat het geen nieuwe aanval op de Koerden in Noord-Syrië moet uitvoeren. De druk op de Turkse regering moet worden opgevoerd, vindt de Kamer.

Blok zei dat de Europese Unie hierover al met een verklaring richting Ankara is gekomen en dat de kwestie tijdens het komende overleg van EU-ministers van Buitenlandse Zaken aan de orde zal worden gesteld. Hij zal die ook in bilaterale gesprekken met Turkije aan de orde stellen.

Hij zei verder te wachten op meer informatie van Washington. Bram van Ojik (GroenLinks) noemt de manier van handelen van de Amerikaanse regering onthutsend.