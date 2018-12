Elf jaar cel voor doden echtgenote met hamer

Na de klappen met de hamer trok P. de 53-jarige Oostenrijkse vrouw een vuilniszak over haar hoofd en sleepte hij haar lichaam naar de voorraadkast. Vervolgens wilde hij een einde aan zijn leven maken door veel alcohol en wiet te gebruiken. De rechtbank hekelde in het vonnis de respectloze wijze waarmee P. met het lichaam van de vrouw is omgesprongen.

Volgens gedragsdeskundigen is de man volledig toerekeningsvatbaar. De rechtbank neemt die conclusie over. Van een vooropgezet moordplan is niet gebleken. Evenals het Openbaar Ministerie, dat elf jaar cel had geëist, zag de rechtbank alleen bewijs voor doodslag.