Trump stopt ook luchtaanvallen op IS

Ⓒ AFP

WASHINGTON - President Trump wil ook stoppen met luchtaanvallen op posities in het Midden-Oosten van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Trump heeft dit volgens Amerikaanse functionarissen besloten. Hij heeft woensdag al aangekondigd dat de circa tweeduizend Amerikaanse militairen in Syrië onmiddellijk worden teruggetrokken.