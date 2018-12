Einde aan plofkalkoen nu Lidl stopt met verkoop

„Een plofkalkoen groeit heel snel; een mannetjeskalkoen kan wel 145 gram per dag aankomen. Hij leeft in een volle, afgesloten stal. Veel plofkalkoenen hebben last van pijnlijke voetzweren en borstblaren, doordat ze hun leven lang in uitwerpselen liggen. De slechte luchtkwaliteit zorgt bovendien voor geïrriteerde ogen en luchtwegproblemen”, aldus Wakker Dier.

Lidl stapt van plofkalkoen over op kalkoen met één Beter Leven ster.

Afgesloten stal

Albert Heijn en Plus verkopen volgens Wakker Dier kalkoenen die het wel iets beter dan de plofkalkoen, maar die niet voldoen aan de eisen voor één ster van het Beter Leven keurmerk. „Deze kalkoenen hebben geen buitenuitloop en verblijven hun hele leven in een afgesloten stal.”