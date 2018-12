OM: harde aanpak wangedrag tijdens jaarwisseling

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie pakt wangedrag tijdens de jaarwisseling hard aan. Oud en nieuw is volgens het OM een evenement. Verdachten lopen daardoor het risico dat de strafeis 75 procent hoger uitpakt. Bij agressie of geweld tegen politie, brandweer of ambulancepersoneel kan dit oplopen tot 200 procent. Zij zorgen voor de veiligheid en moeten normaal hun werk kunnen doen, aldus het OM.