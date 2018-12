Tien jaar cel voor overval gelddepot Brink's

Een geldtransport van Brink’s werd op 20 maart 2013 overvallen. De 5 overvallers maakten gebruik van een zwaar explosief. Ⓒ Hollandse Hoogte

Schiphol - Een 47-jarige Belg heeft donderdag tien jaar celstraf gekregen voor de gewelddadige overval op een gelddepot van Brink’s in 2013 in Best. Tegen hem was twaalf jaar gevangenisstraf geëist.