’Automobilist moet bloeden voor klimaat’

Nederland is wereldwijd al kampioen in het heffen van belastingen aan de pomp. Vanwege de zogenaamde inflatiecorrectie stijgen de prijzen komend jaar opnieuw. Als het aan de onderhandelaars van het Klimaatakkoord ligt is het nog niet genoeg: er zou nog een cent, mogelijk zelfs twee cent bij kunnen.

Megasubsidies

De extra inkomsten die dat oplevert zouden moeten worden gebruikt voor het uitdelen van megasubsidies voor mensen die een elektrische auto willen aanschaffen. Bronnen melden aan De Telegraaf dat er ook een verhoging van de wegenbelasting op tafel ligt. Vanavond worden de plannen besproken door betrokken ministers en de coalitiepartijen in het zogeheten ’cockpitoverleg’.

Het is nog maar de vraag of alle groene plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Vooral VVD en CDA voelen weinig voor een lastenverzwaring voor de automobilist. De plannen worden ook nadrukkelijk gezien als ’scenario’s’.

Het Klimaatakkoord, dat vrijdag zal worden gepresenteerd, moet nog worden doorgerekend door de planbureaus. Pas daarna hakt de politiek definitief een knoop door.

Energierekening

Voor huizenbezitters dreigt een nieuwe verhoging van de energierekening. Mensen met een eigen woning zouden daardoor een prikkel moeten voelen om hun huis te verbouwen om het energiezuinig te maken.

Wel komen er allerlei subsidies voor isolatie en warmtepompen. Voor corporaties komt er een flinke pot met geld om tenminste 100.000 sociale huurwoningen gasvrij te maken.

Aan de onderhandelingstafel Industrie is er fikse onenigheid tussen het bedrijfsleven en de milieubeweging. Afgesproken is dat bedrijven C02 gaan besparen en dat er een systeem komt om te controleren of ze zich houden aan de klimaatdoelen.

Belasten

Milieuactivisten zien meer heil in het belasten van particuliere ondernemingen en eisen de invoering van een nationale CO2-heffing. Als compromis is bedacht dat zo’n heffing in de toekomst kan worden ingevoerd als stok achter de deur voor het geval de bedrijven zich niet aan de afspraken houden.

Dat lijkt voor de milieuridders niet voldoende. Vanmiddag geven ze in Den Haag een persconferentie over hun standpunt. Greenpeace en andere organisaties hebben al meerdere malen gedreigd om de onderhandelingen te verlaten.