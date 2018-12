Milieuclubs zien Klimaatakkoord niet zitten

„Het resultaat is helaas dik onvoldoende. Het is een vaalgroen akkoord dat geen structureel antwoord biedt op klimaatverandering”, schrijven milieuorganisaties en FNV in een verklaring.

Ze vinden dat het akkoord ‘veel groener en eerlijker’ moet worden. Ze dreigen om die reden het akkoord niet te tekenen. De milieubeweging is vooral boos op het bedrijfsleven. Onder andere Greenpeace en Milieudefensie vinden dat de inzet te veel gericht is op CO2-opslag.

Vice-voorzitter Kitty Jong van FNV maakt vooral een punt van de sluiting van kolencentrales. De vakcentrale wil dat duizenden mensen, die hun baan verliezen door het kolenverbod, compenseren via een speciaal fonds.

De afhakers zien hun stap vooral als een ’sterk signaal’.