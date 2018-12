Voorlopige hechtenis Joël S. met 90 dagen verlengd

De voorlopige hechtenis van Joël S. - de verdachte van de moord op de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim - wordt met 90 dagen verlengd. Dat heeft de Rotterdamse Raadkamer vandaag beslist.

Joël S. belde kort nadat Sarah vorige week woensdag zwaargewond was gevonden met een familielid met de mededeling dat er ’iets ergs was gebeurd’. Terwijl S. in de trein van Rotterdam naar Eindhoven zat, waarschuwde het familielid de politie, die de Rotterdammer kort daarna op het station in Eindhoven in de boeien kon slaan. Sarah liet eerder aan een huisgenoot weten dat Joël S. bezwoer ’dat hij drie mensen gaat vermoorden’.