Dode maanvis aangespoeld op Terschelling

Maanvissen overleven in het algemeen niet in de Noordzee. Het water is in de wintermaanden vaak te koud voor de vis.

Hoelang de maanvis al dood is, is onbekend. De vis blijft gewoon liggen ter consumptie van andere dieren.

Eerder spoelden er ook al maanvissen aan op de Waddeneilanden. In 2012 werd nabij Ameland een levende maanvis van 80 centimeter lang gevangen.

