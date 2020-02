Betalen voor handbagage: ’Verreken kosten in ticketprijs’

Volle bak in de vakken voor de handbagage aan boord van een Transavia-toestel. Ⓒ Bert Verhoeff

Schiphol - Het plan van Transavia om geld te vragen voor een garantie dat handbagage niet in het ruim hoeft, levert op Schiphol gemengde reacties op. Maar iedereen is het erover eens dat de kosten in ieder geval duidelijk moeten zijn als je je ticket boekt.