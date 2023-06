Feest in Almere: fans vieren promotie naar Eredivisie

Komend seizoen speelt Almere City FC voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub op het hoogste niveau. De ploeg wordt maandag in de namiddag voor die prestatie gehuldigd in de grootste stad van Flevoland.

De fans die zich na de wedstrijd tegen Emmen bij het stadion verzamelden, vierden de overwinning door te hossen, te zingen en fakkels af te steken.

Volop ontwikkelingen in de voetbalwereld. Chef-voetbal Valentijn Driessen geeft duiding over de interesse van Ajax in Sparta-trainer Maurice Steijn, de Champions-League finale en de promotie van voetbalclub Almere City. Tekst gaat verder onder de video.

In de finale van de play-offs was de club uit Flevoland te sterk voor FC Emmen, dat daardoor degradeert. Almere City FC is de 55e club die in de Eredivisie gaat uitkomen.

Bekijk ook: Almere City met Alex Pastoor in Eredivisie en voetbalhemel

De huldiging is vanaf 17.00 uur op de Esplanade in het centrum van Almere. Zanger René Schuurmans treedt op. Zijn lied Laat de zon in je hart wordt veel gezongen door supporters van de Almeerders. Vanwege de verwachte warmte staan rond het podium extra punten waar mensen drinkwater kunnen halen. Ook staan er EHBO-posten.

Almere City heeft zich weten te plaatsen voor de Eredivisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor wist zich zondagavond te verzekeren van promotie door FC Emmen met 1-2 te verslaan. Het is voor het eerst in de clubhistorie dat Almere City zich weet te plaatsen voor de hoogste voetbalcompetitie in Nederland.

Almere City FC werd opgericht in 2001. De club speelt sinds 2005 betaald voetbal, aanvankelijk onder de naam FC Omniworld. Het team eindigde dit jaar als derde in de eerste divisie, zijn hoogste rangschikking ooit. De Almeerders stonden al een paar keer op de drempel van de Eredivisie, maar wisten niet eerder te promoveren.

De vijf meest recente debutanten in de Eredivisie waren FC Emmen (2018), RBC (2000), Cambuur (1992), sc Heerenveen (1990) en RKC (1988).