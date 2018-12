VS beschuldigen Chinezen van hacken

De hackers zouden informatie hebben gestolen van bedrijven uit allerlei sectoren, zoals biotechnologie en telecommunicatie. Ook bemachtigen ze volgens aanklagers de persoonlijke gegevens van zo’n 100.000 medewerkers van de Amerikaanse marine. De groep zou ook een laboratorium van ruimtevaartorganisatie NASA digitaal zijn binnengedrongen.

De Chinezen beperkten zich naar verluidt niet tot doelen in de VS. Ook in andere landen zouden bedrijven zich gehackt. Zo beschuldigt de Britse regering APT10 van „een kwaadaardige cybercampagne” om toegang te krijgen tot gevoelige commerciële informatie. Daar zou ook het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid bij betrokken zijn.

„Deze campagne laat zien dat elementen van de Chinese regering zich niet houden aan de toezeggingen die China in 2015 deed in een bilaterale overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk”, zegt de Britse regering in een verklaring. „Deze activiteiten moeten stoppen.”

De Britse verklaring komt niet onverwachts. Een ingewijde zei eerder tegen persbureau Reuters dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten China publiekelijk ter verantwoording zouden roepen. De Amerikanen krijgen naar verwachting ook bijval krijgen van bondgenoten als Japan, Canada, Australië en Nederland.