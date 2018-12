Auto rijdt in op menigte Duitsland: dode en 8 gewonden

Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. „We onderzoeken de achtergrond en kunnen nog niets uitsluiten”, zegt een politiewoordvoerster. Later meldde ze dat ’er eerste aanwijzingen zijn voor een mogelijke suïcidepoging’.

De slachtoffers stonden volgens de politie te wachten bij de bushalte toen de auto van de weg raakte. Zes gewonden moesten voor verdere behandeling worden overgebracht naar ziekenhuizen. Een van hen, volgens BILD een vrouw, bezweek later. Ook de bestuurder liep verwondingen op.