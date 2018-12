Mensenhandelaar moet Staat 1,5 miljoen betalen

De inmiddels 48-jarige B. en zijn bende dwongen vrouwen tot prostitutie, veelal op de Amsterdamse Wallen. Bij de uitbuiting gebruikten ze veel grof en sadistisch geweld. Ook brandmerkte hij de vrouwen met tatoeages.

Tijdens het onderzoek vluchtte B. in 2010 naar Turkije, waar hij alsnog in de gevangenis belandde, onder meer vanwege witwassen. Sinds 2015 zit hij in de Turkse cel een bijna tien jaar lange Nederlandse straf uit, die hij opgelegd kreeg voor twee verschillende zaken.

Eerder, in 2013, had de rechtbank in Almelo het vorderinugsbedrag vastgesteld op 2 miljoen euro. Maar het hof komt nu na een ingewikkelde berekening uit op bijna 1,5 miljoen euro, ook omdat de rechtszaak al zo lang loopt.